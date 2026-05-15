Termovalorizzatore partiti i lavori a Santa Palomba
Sono stati avviati questa mattina i lavori di costruzione del termovalorizzatore nell’area industriale di Santa Palomba. L’intervento riguarda un impianto destinato al trattamento dei rifiuti e alla produzione di energia. La realizzazione dell’opera è stata comunicata dalle autorità locali, che hanno specificato il punto di partenza delle attività di cantiere. La zona interessata si trova nella periferia sud della capitale, dove sono stati installati i primi mezzi e le attrezzature necessarie ai lavori.
Roma, 15 maggio 2026 – Sono iniziati oggi, nell’area industriale di Santa Palomba, i lavori per il termovalorizzatore di Roma. Un’opera che il Campidoglio considera strategica per chiudere il ciclo dei rifiuti della Capitale e ridurre la dipendenza da discariche e impianti situati fuori città, in Italia e all’estero. A inaugurare il cantiere è stato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha definito l’avvio dei lavori “una giornata storica”. Secondo il primo cittadino, l’impianto sarà «il più moderno, avanzato, verde e sicuro d’Europa», grazie a tecnologie di nuova generazione e a standard ambientali più rigorosi di quelli previsti dalla normativa europea. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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