Termovalorizzatore partiti i lavori a Santa Palomba

Sono stati avviati questa mattina i lavori di costruzione del termovalorizzatore nell’area industriale di Santa Palomba. L’intervento riguarda un impianto destinato al trattamento dei rifiuti e alla produzione di energia. La realizzazione dell’opera è stata comunicata dalle autorità locali, che hanno specificato il punto di partenza delle attività di cantiere. La zona interessata si trova nella periferia sud della capitale, dove sono stati installati i primi mezzi e le attrezzature necessarie ai lavori.

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