Nel processo a carico di Vincenzo Gerardi, che ha ammesso di aver ucciso la moglie Teresa Stabile nell’aprile del 2025 a Samarate, il pubblico ministero ha richiesto una perizia psichiatrica. La difesa ha sostenuto che la morte della vittima sia avvenuta a causa di una “gelosia ossessiva”. La valutazione psichiatrica rappresenta uno dei passaggi chiave nel procedimento giudiziario, che si svolge in un tribunale della provincia di Varese.

Samarate (Varese) – Sarà una perizia psichiatrica a segnare uno dei passaggi decisivi del processo a carico di Vincenzo Gerardi, reo confesso dell’omicidio della moglie Teresa Stabile, uccisa nell’aprile del 2025 a Samarate. Un incarico delicato, destinato a pesare in modo determinante sull’esito del procedimento, la cui sentenza è attesa per il 24 luglio. Nell’ultima udienza, davanti alla Corte presieduta dal giudice Fazio, è stata nominata la psichiatra forense Stefania Zeroli, chiamata a chiarire se l’imputato al momento del delitto fosse pienamente capace di intendere e di volere. Da inizio giugno la specialista avrà circa un mese per esaminare Gerardi nel carcere di Busto Arsizio, dove è detenuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Per la difesa Vincenzo Gerardi uccise Teresa Stabile travolto da una “gelosia ossessiva”. Il pm dispone una perizia psichiatrica

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