Nicolò Palermo rimane in carcere dopo la richiesta di sostituzione della misura cautelare è stata respinta. La decisione riguarda l'inchiesta sul tentato omicidio di un ragazzo di 17 anni avvenuto tra il 4 e il 5 ottobre 2025 davanti a un locale a Montesarchio. Il giovane è stato ferito gravemente durante il pestaggio. La vicenda si sta sviluppando nel contesto giudiziario.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovo capitolo giudiziario nell’inchiesta sul pestaggio di Gaetano Cusano, il 17enne di Vitulano rimasto gravemente ferito nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 2025 davanti al locale Xuè di Montesarchio. Nonostante il recente annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione su un precedente provvedimento del Tribunale del Riesame di Napoli, il giudice ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare avanzata nell’interesse di Nicolò Palermo (avvocato Vittorio Fucci), uno degli imputati coinvolti nella vicenda. A renderlo noto è l’avvocato Antonio Leone, legale della persona offesa Gaetano Cusano, che evidenzia come il rigetto sia arrivato anche in considerazione dell’opposizione della parte civile e del parere negativo espresso dalla Procura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Tentato omicidio Cusano, resta in carcere Nicolò Palermo: respinta la richiesta di sostituzione della misura

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