Tentato omicidio Cusano nuova svolta della Cassazione
La Corte di Cassazione ha emesso una nuova decisione sul caso di un pestaggio avvenuto davanti al locale Xuè di Montesarchio nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 2025. La vicenda riguarda un episodio di tentato omicidio, e la sentenza rappresenta un aggiornamento nel procedimento giudiziario in corso. La decisione della Corte si concentra sui dettagli legali legati alla qualificazione del reato e alle eventuali responsabilità.
Tempo di lettura: 3 minuti La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul caso del pestaggio avvenuto davanti al locale Xuè di Montesarchio nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 2025. La Prima Sezione penale della Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Vittorio Fucci e Francesco Altieri, annullando con rinvio il provvedimento del Tribunale del Riesame di Napoli che aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Nicolò Palermo, 19enne di Benevento. Il giovane è accusato di tentato omicidio ai danni di Gaetano Cusano, 17enne di Vitulano, costituito parte civile e assistito dall’avvocato Antonio Leone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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