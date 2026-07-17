La Corte di Cassazione ha emesso una nuova decisione sul caso di un pestaggio avvenuto davanti al locale Xuè di Montesarchio nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 2025. La vicenda riguarda un episodio di tentato omicidio, e la sentenza rappresenta un aggiornamento nel procedimento giudiziario in corso. La decisione della Corte si concentra sui dettagli legali legati alla qualificazione del reato e alle eventuali responsabilità.

Tempo di lettura: 3 minuti La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul caso del pestaggio avvenuto davanti al locale Xuè di Montesarchio nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 2025. La Prima Sezione penale della Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Vittorio Fucci e Francesco Altieri, annullando con rinvio il provvedimento del Tribunale del Riesame di Napoli che aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Nicolò Palermo, 19enne di Benevento. Il giovane è accusato di tentato omicidio ai danni di Gaetano Cusano, 17enne di Vitulano, costituito parte civile e assistito dall’avvocato Antonio Leone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tentato omicidio Cusano, nuova svolta della Cassazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Cusano: due indagati per tentato omicidio passano ai domiciliariDue uomini coinvolti nel caso Cusano sono stati messi agli arresti domiciliari, mentre altri rimangono in carcere.

Ridotto in fin di vita a 17 anni: al via il processo per il tentato omicidio di Gaetano CusanoUn ragazzo di 17 anni è stato ridotto in fin di vita in un episodio di tentato omicidio.