L’indagato per l’aggressione di Cardano resta in carcere con l’accusa di tentato omicidio. La richiesta di arresti domiciliari è stata respinta dal giudice, che ha ritenuto che ci siano i presupposti per mantenere la detenzione. Restano da chiarire le condizioni di salute dell’imprenditore di Cornedo, che è stato coinvolto nell’incidente. La vicenda è al momento sotto indagine, senza ulteriori dettagli sui motivi della decisione giudiziaria.

? Punti chiave Quali sono le reali condizioni di salute dell'imprenditore di Cornedo?. Perché il giudice ha respinto la richiesta di arresti domiciliari?. Cosa è successo esattamente durante l'aggressione al distributore Q8?. Chi è il cinquantacinquenne indagato per il tentato omicidio?.? In Breve Markus Dorfmann, ex membro Hells Angels, ha scelto di non rispondere al giudice.. L'imprenditore di Cornedo è in terapia intensiva presso l'ospedale San Maurizio di Bolzano.. L'aggressione violenta è avvenuta giovedì scorso presso il distributore Q8 di Cardano.. Il giudice Emilio Schönsberg ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per l'indagato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aggressione a Cardano: l’indagato resta in carcere per tentato omicidio

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