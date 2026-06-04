Milano torna truffa finti sms Atm | Così ho perso 140 euro con un clic
A Milano si registra una nuova ondata di truffe attraverso falsi messaggi SMS attribuiti ad Atm. I testi segnalano un errore di pagamento e richiedono di saldare una spesa di gestione di 1,50 euro entro 30 minuti, invitando a cliccare su un link. La truffa ha portato a perdite di circa 140 euro da parte di alcuni utenti che sono caduti nel raggiro.
(Adnkronos) – La truffa dei finti sms da Atm colpisce ancora. Il messaggio è sempre lo stesso: "Informa atm informa errore tap out salda le spese di gestione (1,50) entro 30 minuti per bloccare l'addebito massimo clicca sul link". Aprendolo si arriva su una pagina con "layout del tutto identico a quello Atm. Quindi non. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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