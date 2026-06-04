Milano torna truffa finti sms Atm | Così ho perso 140 euro con un clic

Notizia in breve

A Milano si registra una nuova ondata di truffe attraverso falsi messaggi SMS attribuiti ad Atm. I testi segnalano un errore di pagamento e richiedono di saldare una spesa di gestione di 1,50 euro entro 30 minuti, invitando a cliccare su un link. La truffa ha portato a perdite di circa 140 euro da parte di alcuni utenti che sono caduti nel raggiro.