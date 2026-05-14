Si finge funzionario Inps Truffa una 90enne e le porta via 20mila euro

Un uomo si è presentato alla porta di una donna di quasi 90 anni fingendosi un funzionario dell’Inps. Con un modo tranquillo e una storia dettagliata, ha convinto l’anziana che c’erano problemi urgenti con la sua pensione e ha insistito per un controllo immediato in ufficio. Successivamente, l’uomo ha portato via circa 20mila euro dalla casa della donna.

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Si era presentato alla porta con modi tranquilli, fingendosi un incaricato dell’ Inps. Con una storia costruita nei dettagli era riuscito a convincere un anziano di quasi 90 anni che c’erano dei problemi urgenti legati alla sua pensione e che serviva un controllo immediato direttamente in ufficio. In questo modo aveva ottenuto quello che voleva: restare da solo nell’abitazione insieme alla moglie dell’uomo e avere campo libero per rubare. Per quel colpo, avvenuto nell’estate del 2024 a Rimini, è arrivata ora una condanna da parte del Tribunale di Rimini nei confronti di un ragazzo nordafricano residente a Milano, che all’epoca dei fatti aveva appena compiuto 18 anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si finge funzionario Inps. Truffa una 90enne e le porta via 20mila euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Si finge funzionario dell'Inps e porta via 20 mila euro a due anziani: pesante condanna per un neo 18ennePesante condanna del giudice monocratico del Tribunale di Rimini che ha ritenuto colpevole un neo 18enne di un maxi furto in appartamento. Truffa un’anziana fingendosi funzionario dell’Inps e le porta via mille euroFingendosi funzionario dell’Inps si è fatto consegnare mille euro da una signora anziana andandosene poi via, convinto di averla fatta franca. Argomenti più discussi: Si finge funzionario dell'Inps e porta via 20 mila euro a due anziani: pesante condanna per un neo 18enne; Si finge funzionario Inps. Truffa una 90enne e le porta via 20mila euro. Si finge funzionario Inps. Truffa una 90enne e le porta via 20mila euroSi era presentato alla porta con modi tranquilli, fingendosi un incaricato dell’Inps. Con una storia costruita nei dettagli era riuscito a convincere un anziano di quasi 90 anni che c’erano dei ... ilrestodelcarlino.it Si finge funzionario Inps e truffa anziana, arrestatoL'altro ieri, a Napoli, nel quartiere di Secondigliano, i militari della Stazione Carabinieri di Terracina, con la collaborazione dell'Arma locale, hanno localizzato ed eseguito un'ordinanza di custod ... ilroma.net