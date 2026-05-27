Tenta di rubare elettrodomestici e nella fuga ferisce un dipendente del negozio

Un uomo ha tentato di rubare alcuni elettrodomestici da un negozio. Durante la fuga, ha avuto una colluttazione con un dipendente del negozio, che è stato ferito. L’individuo è stato poi fermato dalle forze dell’ordine. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto.

Ha cercato di portare via alcuni elettrodomestici da un esercizio commerciale. Poi, per garantirsi la fuga, ha ingaggiato una colluttazione con un dipendente che cercava di bloccarlo, ferendolo. L'episodio è avvenuto a Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea, e ha richiesto l'intervento dei. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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