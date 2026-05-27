Tenta di rubare elettrodomestici e nella fuga ferisce un dipendente del negozio

Da latinatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha tentato di rubare alcuni elettrodomestici da un negozio. Durante la fuga, ha avuto una colluttazione con un dipendente del negozio, che è stato ferito. L’individuo è stato poi fermato dalle forze dell’ordine. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto.

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Ha cercato di portare via alcuni elettrodomestici da un esercizio commerciale. Poi, per garantirsi la fuga, ha ingaggiato una colluttazione con un dipendente che cercava di bloccarlo, ferendolo. L'episodio è avvenuto a Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea, e ha richiesto l'intervento dei. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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