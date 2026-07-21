Un uomo è stato arrestato ieri sera a Verona dopo aver tentato di rubare alcolici in un supermercato e aver aggredito con violenza il vigilante presente. La Polizia di Stato è intervenuta e ha fermato il soggetto, che è stato denunciato per rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento si è concluso con l’arresto del sospetto e il trasferimento in commissariato.

Un arresto per rapina, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato avvenuto nella serata di ieri a Verona. Un cittadino marocchino di 42 anni è stato fermato dopo aver aggredito un addetto alla sicurezza e opposto una violenta resistenza agli agenti, in seguito a un tentativo di furto di una bottiglia di superalcolico in un supermercato cittadino. L'intervento a Verona Il tentativo di furto e l’aggressione al vigilante La resistenza agli agenti e lo stato di alterazione Condotta violenta anche in Questura L’intervento a Verona Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 20:00 di ieri sera. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Tenta di rubare alcolici in un supermercato di Verona e aggredisce con violenza il vigilante, il provvedimento

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