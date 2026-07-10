Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Modena con l’accusa di tentata rapina impropria. L’intervento della Polizia di Stato è avvenuto nel pomeriggio di ieri, dopo che il sospetto aveva aggredito un dipendente di un supermercato nel tentativo di sottrarsi al pagamento della merce rubata. L’uomo è stato fermato sul posto.

Un arresto per tentata rapina impropria, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nel pomeriggio di ieri a Modena. Un uomo di 32 anni è stato fermato dopo aver aggredito un dipendente di un supermercato nel tentativo di sottrarsi al pagamento della merce rubata. L'episodio a Modena Il tentativo di furto e l'aggressione L'intervento della Polizia e l'arresto L'udienza e la misura cautelare L’episodio a Modena Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 15.30 presso un supermercato situato nella zona Madonnina di Modena. La Squadra Volante è intervenuta prontamente in seguito a una chiamata al 112NUE effettuata da un dipendente dell’esercizio commerciale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Tenta di rubare al supermercato e aggredisce il personale a Modena, il provvedimento contro un 32enne

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DONNA RUBA E AGGREDISCE IL PERSONALE DI UN SUPERMERCATO

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