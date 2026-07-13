Tenta di rubare in un supemercato di Massa Carrara e aggredisce l' addetto alla sicurezza il provvedimento

Da virgilio.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un arresto per rapina impropria, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella mattinata del 6 luglio a Massa Carrara. Un cittadino italiano è stato fermato dopo un inseguimento a piedi, scattato in seguito a una segnalazione di furto presso un supermercato in Viale Roma. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe aggredito un addetto alla sicurezza per garantirsi la fuga con la refurtiva. I fatti a Massa Carrara Il tentativo di furto e l'aggressione L'inseguimento e l'arresto La refurtiva recuperata Il profilo dell'arrestato I fatti a Massa Carrara Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata del 6 luglio in zona Viale Roma, a Massa Carrara. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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