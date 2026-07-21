Tensioni Russia-Italia | Mosca espelle due addetti italiani Tajani | ‘Atto di plateale ritorsione’

Mosca ha espulso due funzionari italiani dall’ambasciata a Mosca, tra cui l’addetto militare e un suo collaboratore. La portavoce del Ministero degli Esteri russo ha definito la decisione come una misura di ritorsione. Il governo italiano non ha ancora commentato ufficialmente la decisione. La vicenda si inserisce in un clima di tensione tra i due paesi.

“Si tratta di una misura diritorsione“. CosìMaria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri, ha commentato la decisione della Russia diespellere due addetti italiani dall’ambasciata di Roma a Mosca: l’addetto militareVittorio Parrellae un suo collaboratore. Scelta che arriva in seguito all’allontanamento dall’Italia didue diplomatici della Federazione, decisa in seguito di un’inchiesta della Procura di Romache aveva portato all’arresto didue ex-agenti dell’intelligence italiana, accusati di aver passato a Mosca segreti sugli aiuti militari a Kiev. Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov sono i nomi dei due russi espulsi che secondo i pm capitolini raccoglievanoinformazioni riservate sulla sicurezza nazionale, reclutando ex agenti dei servizi segreti del nostro Paese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Giorgia Meloni copieusement insultée, en italien, par le plus célèbre des présentateurs russes

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