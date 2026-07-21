La Russia espelle due addetti italiani | Plateale ritorsione

La Russia ha espulso due funzionari italiani, tra cui l’attaché militare, in risposta a una misura simmetrica adottata da Roma dopo un caso di spionaggio. I due italiani sono stati fatti uscire da Mosca senza specificare i motivi ufficiali. La decisione è arrivata poche ore dopo l’annuncio dell’espulsione di funzionari russi da parte dell’Italia. La decisione rientra in una serie di scambi di misure tra i due paesi.

L’attaché militare e un suo collaboratore via da Mosca. Una misura simmetrica a quella decisa da Roma dopo il caso spionaggio. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Spionaggio, Italia espelle due addetti militari ambasciata russa. Mosca: Reagiremo

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