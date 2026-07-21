La Russia espelle due addetti italiani | Plateale ritorsione
La Russia ha espulso due funzionari italiani, tra cui l’attaché militare, in risposta a una misura simmetrica adottata da Roma dopo un caso di spionaggio. I due italiani sono stati fatti uscire da Mosca senza specificare i motivi ufficiali. La decisione è arrivata poche ore dopo l’annuncio dell’espulsione di funzionari russi da parte dell’Italia. La decisione rientra in una serie di scambi di misure tra i due paesi.
L’attaché militare e un suo collaboratore via da Mosca. Una misura simmetrica a quella decisa da Roma dopo il caso spionaggio. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Segui gli aggiornamenti su Russia.
Spionaggio, Italia espelle due addetti militari ambasciata russa. Mosca: Reagiremo
Notizie e thread social correlati
Tensione Russia-Italia: Mosca espelle due funzionari italiani, Tajani denuncia una “plateale ritorsione”Mosca ha deciso di espellere un addetto militare italiano e un collaboratore, provocando una risposta critica da parte di un ministro italiano, che...
Russia, espulso incaricato d’affari italiano a Mosca. Tajani: “Plateale ritorsione”Il ministero degli Esteri russo ha convocato l’incaricato d’affari italiano a Mosca, Giovanni Scopa, in risposta all’espulsione di due ufficiali...
Temi più discussi: La Russia espelle due addetti italiani: Plateale ritorsione; Russia espelle addetto militare italiano e un suo collaboratore, Mosca: E' ritorsione; Tensione Russia-Italia, Cremlino espelle addetto italiano a Mosca | Tajani: Senza motivo, è plateale ritorsione; Tensione diplomatica: la Russia espelle due funzionari militari italiani.
La #Russia espelle l'addetto militare italiano e un suo collaboratore, #Tajani: Ritorsione senza motivazione. Roma collega la decisione all'espulsione di due attaché russi per spionaggio, in un caso che ha portato all'arresto di ex agenti dei servizi x.com
#TG2000 - L’Italia espelle due addetti militari dell’ambasciata russa ritenuti responsabili delle attività di spionaggio emerse nell’inchiesta della Procura di Roma. #10luglio #Spionaggio #Italia #Mosca #Russia #Putin #Esteri #Politica #Tajani #Meloni #TV2000 facebook
Mosca espelle l’addetto militare italiano. Tajani: ritorsione dopo l’espulsione delle due spie russePrima la convocazione dell'incaricato d'affari italiano a Mosca, Giovanni Scopa, e poche ore dopo l'espulsione dell'addetto militare e di un suo collaboratore. Come aveva promesso, la Russia ha rispos ... lastampa.it
Russia espelle addetto militare italiano e un suo collaboratore, Mosca: E' ritorsioneLa Russia ha espulso oggi l'addetto militare italiano e un suo collaboratore. Quella della Federazione Russa è una mossa attuata senza motivo e un atto di palese ritorsione per l'espulsione dall'It ... adnkronos.com
Spionaggio, l’Italia espelle due addetti militari russi. L’ambasciatore Paramonov: L’Italia non ha leader come Putin e Lavrov reddit