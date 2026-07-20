Mosca ha deciso di espellere un addetto militare italiano e un collaboratore, provocando una risposta critica da parte di un ministro italiano, che ha definito l’azione una “plateale ritorsione”. La decisione delle autorità russe segue tensioni diplomatiche tra i due paesi, senza ulteriori dettagli sui motivi ufficiali. La situazione ha riacceso le tensioni tra Roma e Mosca, senza che siano stati annunciati ulteriori provvedimenti o sviluppi.

Si riaccende lo scontro diplomatico tra Italia e Russia dopo la decisione del Cremlino di espellere l’addetto militare italiano a Mosca e un suo collaboratore. La misura arriva a dieci giorni dall’allontanamento da Roma di due addetti militari russi accusati di attività di spionaggio e rappresenta la risposta annunciata dalle autorità russe. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha definito il provvedimento «un atto di plateale ritorsione», sostenendo che i due funzionari italiani siano stati espulsi «senza motivo», mentre ha ribadito che i militari russi allontanati dall’Italia erano stati sorpresi mentre svolgevano attività di intelligence contro la sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Tensione Russia-Italia: Mosca espelle due funzionari italiani, Tajani denuncia una “plateale ritorsione”

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