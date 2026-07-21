Tennis stop Paolini | rinuncia a Washington e a Toronto

Jasmine Paolini si è ritirata dai tornei di Washington e Toronto a causa di un infortunio al piede. La giocatrice ha annunciato di aver deciso di fermarsi per concedere più tempo alla guarigione. La rinuncia riguarda le competizioni in corso e quelle imminenti, con l’obiettivo di recuperare completamente prima di tornare in campo.

Jasmine Paolini si ferma per infortunio: "Ho deciso di rinunciare sia a Washington che a Toronto in modo da poter dare al mio piede un po' di tempo in più per guarire". Con un breve messaggio sui social, Jasmine Paolini, numero 15 del mondo, ha annunciato il suo forfait per i prossimi due appuntamenti del circuito Wta. L'azzurra, reduce dal quarto di finale a Wimbledon, ha quindi deciso di saltare sia il 500 di Washington che il 1000 di Toronto, in Canada, per poter dare qualche settimana di riposo al piede che la sta tormentando. Jasmine, che non aveva punti da difendere, punta a rientrare al 1000 di Cincinnati, dove lo scorso anno era arrivata in finale, battuta da Iga Swiatek. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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