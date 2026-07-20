Jasmine Paolini non parteciperà ai tornei di Washington e Toronto, rispettivamente in programma dal 27 luglio al 2 agosto e dal 2 al 13 agosto. La giocatrice ha annunciato il forfait a causa di problemi persistenti al piede, che hanno influenzato la sua stagione. La decisione di non scendere in campo riguarda sia il torneo WTA 500 che il WTA 1000 canadese. La sua assenza si aggiunge a una serie di stop legati a problemi fisici durante l’anno.

Jasmine Paolini non prenderà parte ai prossimi tornei sul cemento nordamericano di Washington e Toronto. L’azzurra ha annunciato il forfait dal WTA 500 in programma dal 27 luglio al 2 agosto e dal WTA 1000 canadese, previsto dal 2 al 13 agosto, a causa dei persistenti problemi al piede che ne hanno condizionato la stagione. La scelta è stata presa per consentire all’arto di recuperare completamente dopo gli sforzi sostenuti nelle ultime settimane, in particolare durante Wimbledon. Paolini ha spiegato di aver bisogno di concedersi ulteriore tempo prima di tornare in campo. La tennista italiana ha espresso il proprio dispiacere per l’assenza dai due appuntamenti, ringraziando allo stesso tempo tifosi e organizzatori per l’affetto e il sostegno ricevuti. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Paolini.

© Sportface.it - Tennis, Paolini rinuncia a Washington e Toronto: il piede impone una pausa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tennis, Jasmine Paolini salta Washington e Toronto: “Il mio piede ha bisogno di riposo”Jasmine Paolini non giocherà i tornei WTA di Washington e Toronto a causa di problemi persistenti al piede.

Paolini: "Il mio piede ha bisogno di riposo, non farò i tornei di Washington e Toronto"La tennista italiana ha annunciato che non parteciperà ai tornei di Washington e Toronto, in programma sui campi in cemento nordamericano, per motivi...

Si parla di: ATP/WTA Washington: nel doppio assente Paolini. Venus con Eala. Wild card a Kyrgios.

Paolini: Il mio piede ha bisogno di riposo, non farò i tornei di Washington e TorontoLa tennista azzurra dà forfait per tornare al meglio in vista degli impegni più importanti di agosto ... msn.com

Paolini e Fils rinunciano al Roland Garros: i motivi dei forfaitJasmine Paolini non parteciperà al torneo di doppio del Roland Garros. Questa rinuncia significa che non potrà difendere il prestigioso titolo conquistato lo scorso anno al fianco della sua compagna ... it.blastingnews.com