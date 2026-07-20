tennis cosa cambia nel ranking wta per jasmine paolini con i forfait a washington e toronto

Jasmine Paolini non parteciperà ai tornei WTA 500 di Washington e WTA 1000 di Toronto. L’azzurra ha scelto di fermarsi per riposare il piede che le ha causato problemi durante la stagione. La decisione di saltare gli eventi comporta un cambio nel suo punteggio nel ranking WTA, che potrebbe ridursi a causa dell’assenza. La tennista ha annunciato di voler posticipare il ritorno in campo dopo i quarti di finale a Wimbledon.

Jasmine Paolini non sarà al via dei tornei WTA 500 di Washington e WTA 1000 di Toronto: l’azzurra ha deciso di concedere del riposo supplementare al piede che tanti problemi le sta causando in stagione ed ha deciso di posticipare ulteriormente il rientro dopo i quarti di finale raggiunti a Wimbledon. L’azzurra non avrà gravi perdite nel ranking WTA in questi due tornei e punta a rientrare al meglio in vista dell’ultima parte di stagione, nella quale le cambiali da difendere saranno pesanti ed intaccheranno oltre le metà dei punti che Paolini vanta in questo momento in classifica. L’italiana, infatti, al momento è 15ma a quota 2783, ma fino a fine stagione dovrà difendere 1590 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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