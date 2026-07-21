Una concorrente di 25 anni ha lasciato il villaggio di Temptation Island per raggiungere il suo fidanzato dopo aver avuto un momento di intimità con un single. Dopo aver abbracciato il partecipante maschile, è stata fermata da altre ragazze mentre tentava di uscire dal villaggio. La donna, originaria di Napoli, ha deciso di allontanarsi dal confronto con gli altri partecipanti dopo l’episodio.

La concorrente napoletana, 25 anni, cede ai sensi di colpa dopo l’avvicinamento al single Marco e corre verso il Villaggio dei fidanzati, fermata dalle altre ragazze. Una notte ad alta tensione scuote Temptation Island: protagonista è Francesca Coppola, 25 anni, che dopo essersi avvicinata al. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Temptation Island, Francesca Coppola in crisi, fuga dal villaggio per raggiungere il fidanzato Danilo dopo gli abbracci con il single Marco

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Temptation Island 2026 - Francesca e Danilo

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