Chi è Marco Fatata il single che si è avvicinato a Francesca Coppola a Temptation Island 2026

Marco Fatata, 28 anni, romano, è uno dei single dell'edizione 2026 di Temptation Island. È tifoso dell'Inter e ha una forte passione per i viaggi. Durante il programma, si è avvicinato a Francesca Coppola. Fatata lavora come impiegato e si definisce una persona spontanea e diretta. La sua partecipazione ha attirato l'attenzione per il suo carattere aperto e la volontà di conoscere nuove persone.

Accento romano, tifoso dell'Inter e con una spiccata passione per i viaggi. Marco Fatata è uno dei single protagonisti dell'edizione 2026 di Temptation Island. All'interno del villaggio delle fidanzate, il giovane si è avvicinato a Francesca Coppola, entrata nel programma insieme al fidanzato Danilo D'Angelo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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