Temptation Island chi sono Francesca Coppola e Danilo D'Angelo | età lavoro e profili Instagram

Francesca Coppola e Danilo D'Angelo sono una coppia di Napoli partecipante a Temptation Island 2026. Lei ha 25 anni, lui 30, e sono fidanzati da due anni. Francesca ha espresso dubbi sulla relazione dopo aver scoperto chat con altre ragazze. Entrambi sono residenti a Napoli e hanno profili Instagram pubblici. Non sono stati forniti dettagli sui loro lavori.

Francesca Coppola e Danilo D'Angelo sono una delle coppie di Temptation Island 2026. Entrambi di Napoli hanno 25 e 30 anni. I due sono fidanzati da due anni ed è lei ad avere dei dubbi sul loro legame dopo aver scoperto delle chat con altre ragazze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temptation Island 2026 - Francesca e Danilo

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