Temptation Island cresce e batte tutti Gerry Scotti contro Marco Liorni chi ha vinto
Temptation Island ha ottenuto la miglior performance tra i programmi del lunedì, con una media di circa 3 milioni di spettatori. Su Rai1, Il Giovane Montalbano ha registrato 2.059.000 spettatori e il 15,1% di share. La sfida tra i due programmi ha visto Temptation Island prevalere in termini di ascolti, mentre i dati specifici di share e spettatori di altri programmi non sono stati comunicati.
Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 Il Giovane Montalbano in replica segnare una media di 2.059.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Canale5 Temptation Island vince invece la serata con una media di 3.874.000 spettatori pari al 31.1%, che sale al 38.7% sul target commerciale. Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha toccato picchi di 4.726.000 spettatori e 42.91% di share. Sui giovani 15-34 anni media del 52% di share. Il reality firmato Maria De Filippi segna anche un ottimo risultato sui social: #TemptationIsland è stato infatti l'argomento più discusso in Italia e nel mondo. Quanto agli altri programmi, su Rai2 Ritorno in Paradiso sigla 505. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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