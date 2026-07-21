temptation island cresce e batte tutti gerry scotti contro marco liorni chi ha vinto

Notizia in breve

Temptation Island ha ottenuto la miglior performance tra i programmi del lunedì, con una media di circa 3 milioni di spettatori. Su Rai1, Il Giovane Montalbano ha registrato 2.059.000 spettatori e il 15,1% di share. La sfida tra i due programmi ha visto Temptation Island prevalere in termini di ascolti, mentre i dati specifici di share e spettatori di altri programmi non sono stati comunicati.