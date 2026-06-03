Gerry Scotti affronta una sfida estiva con una versione speciale de L’Eredità, mentre continua a condurre con successo La Ruota della Fortuna. La trasmissione di Canale 5 non si ferma durante le vacanze e mantiene la programmazione con questa edizione speciale. La produzione ha annunciato l’uso di format rinnovati per la stagione estiva, senza specificare date di conclusione. Scotti si prepara a guidare i concorrenti in questa prova speciale, trasmettendo l’evento in prima serata.

Gerry Scotti si sta godendo il successo della Ruota della Fortuna. Il game di Canale 5 non si ferma in estate e sfida una versione speciale de L’Eredità. L’altrettanto iconico game show, il più longevo della tv italiana, ha chiuso una stagione trionfale nel preserale di Rai1 battendo agevolmente sia Caduta Libera che Avanti un altro. Dal 20 luglio trasloca in access. Tante novità, colori estivi, nuovi giochi e l’immancabile Ghigliottina finale saranno al centro del post Tg1 fino ai primi di settembre quanto tornerà il titolare Stefano De Martino con la nuova edizione di Affari Tuoi. La Ruota invece andrà in onda no stop in quanto Canale 5 non ha trovato altri format convincenti e giustamente non si vuole “regalare” pubblico alla concorrenza, come fatto l’anno scorso da Rai1 con Techetechetè. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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© Bubinoblog - GERRY SCOTTI PARLA DELLA SFIDA ESTIVA CON L’EREDITÀ DI MARCO LIORNI

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Gerry Scotti a Letterine di passaparola

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