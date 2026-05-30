Parte una nuova sfida nell'access: dal 20 luglio Marco Liorni prenderà il posto di Stefano De Martino. Il conduttore non è preoccupato, ma entusiasta Dal 20 luglio ci sarà una vera e propria rivoluzione,L’Eredità dal preserale passerà all’access. Una sfida che Marco Liorni ha accettato con grande entusiasmo e con la speranza di portare lo stesso seguito che ha attualmente la sua trasmissione.L’Eredità ha una media del 29%di share, numeri che nessuno si sarebbe mai aspettato e che hanno permesso al conduttore di essere promosso in access, cosa che mai aveva fatto fino ad ora. AdessoMarco Liornisi trova di fronte una sfida difficile, quasi impossibile: quella di andare controLa Ruota della fortunache a quell’ora ha una media del 25% di share. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Marco Liorni pronto a sfidare Gerry Scotti: “Devo fare il programma più bello possibile”

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