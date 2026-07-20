Nella quinta puntata di Temptation Island 2026, Giovanni ha chiesto nuovamente il falò di confronto anticipato con Sabrina, che ha rifiutato per la seconda volta. La puntata è iniziata con un breve riassunto di Filippo Bisciglia. Non sono stati segnalati altri dettagli o sviluppi riguardanti la richiesta di Giovanni o le reazioni di Sabrina.

20 luglio – 21:36. Breve anteprima con il consueto riassunto di Filippo Bisciglia. 20 luglio – 21:40. Giovanni chiede per la seconda volta il falò di confronto anticipato a Sabrina. Il racconto della quinta puntata parte dalla coppia formata da Giovanni Grazioso e Sabrina Soussi. Stanco per la vicinanza tra la sua fidanzata e il singolo Lory, il venditore ambulante chiede a Filippo, per la seconda volta, il falò di confronto anticipato. Prima deve però vedere altre immagini nel Capanno: il single spalma l’olio abbronzante sul corpo di Sabrina, seno compreso. “ Lei è senza dignità “, commenta Grazioso, ancora più certo della sua scelta perché “ è un segno di rispetto per me stesso, non me ne faccio niente di una come questa “. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Temptation Island 2026, diretta quinta puntata: Sabrina rifiuta di nuovo il falò anticipato con Giovanni

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Temptation Island 2026 - Rosario rifiuta il falò di confronto anticipato

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