Temporali forti e grandine attesi oggi su tutta la regione è allerta arancione in Emilia Romagna

Oggi sulla regione sono previsti temporali intensi e grandinate, con allerta arancione in Emilia Romagna. I fenomeni saranno brevi ma forti, iniziando dalla fine della mattinata, proseguendo nel pomeriggio e in serata. Dopo i nubifragi e le grandinate dei giorni scorsi, si prevedono nuove precipitazioni di forte intensità. La situazione potrebbe causare disagi e danni limitati sul territorio.

Bologna, 21 luglio 2026 – Ancora nubifragi e grandinate dopo i fenomeni record dei giorni scorsi. Questa volta saranno brevi ma intensi. E’ quello che ci si attende nella giornata di oggi a partire dalla fine mattinatapomeriggio e durante la sera. Da quello che viene previsto dagli esperti i forti temporali dovrebbero arrivare a causa delle correnti che arrivano dal Nord Europa e si estenderanno a tutta la regione, dall’Appennino fino al mare. Allerta temporali arancione. Arpae e la Protezione civile dell’ Emilia Romagna hanno modificato l’allerta meteo per temporali che avevano emanato ieri per la giornata di oggi, martedì 21 luglio, modificandola da gialla ad arancione (dalle 12 del 21 luglio) elle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Maltempo: oggi e domani venti forti di burrasca su tutta la regione

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