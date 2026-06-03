Il 3 giugno, l’Italia presenta condizioni di maltempo con allerta arancione in Liguria e gialla in 14 regioni. Sono previsti temporali e grandine, anche nelle zone interne del Centro-Sud e sui settori adriatici. La giornata sarà caratterizzata da piogge e instabilità diffusa, con temporali che coinvolgeranno diverse aree del Paese.

Per la giornata di oggi, mercoledì 3 giugno, sull'Italia è previsto tempo instabile con piogge e temporali anche sulle zone interne del Centro-Sud e sui settori adriatici. La Protezione civile ha diramato un'allerta arancione sulla Liguria di Levante e un'allerta gialla su 14 regioni o aree del terr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Maltempo, allerta arancione in Liguria e gialla in 14 regioni, attesi temporali e grandine anche al Sud: le previsioni

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Perturbazione in arrivo su tutta la Liguria, nevicate sulle alture di ponente

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