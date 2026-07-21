L’olandese ha deciso di mettere in stand by il trasferimento all’Al-Hilal, nonostante nelle scorse settimane avesse raggiunto un accordo con il club saudita e il West Ham. La trattativa sembra essere in stallo, dopo che in precedenza si era ipotizzato un accordo completo tra le parti. La situazione resta in sospeso, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Summerville ci ripensa, ancora. O forse no. La telenovela legata all’olandese si è impreziosita nell’ultima ora di un’altra puntata. Dopo l’accordo totale trovato con l’Al Hilal sia da parte del giocatore che del West Ham si registra ora una fase di impasse. Il motivo? Gasperini e Friedkin sono andati di nuovo in pressing per provare a far cambiare idea a Summerville. Un ultimo tentativo che potrebbe risultare vano ma che di fatto ha portato l’ala sinistra a prendere altro tempo prima di dare l’ok definitivo al club di Inzaghi e partecipare domattina alle visite mediche. Una giornata folle quella vissuta oggi tra Londra, Roma e Riad. Perché in mattinata tutto era pronto per il passaggio di Summerville alla Roma: 47 milioni più 4 di bonus al West Ham, circa 4,2 al giocatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Telenovela Summerville, Roma di nuovo in corsa? Gasp lo chiama e lui mette in stand by l’Al-Hilal

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