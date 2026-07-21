Roma trema l’Al Hilal piomba su Summerville

Roma trema mentre l’Al Hilal si inserisce nella trattativa per Summerville. Sembrava ormai conclusa, ma nelle ultime ore il club saudita ha presentato un’offerta economica molto allettante, mettendo in crisi l’accordo tra il giocatore e la società giallorossa. La trattativa tra Summerville e la Roma era già avviata, ma l’intervento dell’Al Hilal ha complicato le cose, portando il trasferimento in bilico.

Sembrava una trattativa ormai conclusa, ma nelle ultime ore lo scenario è cambiato. Il trasferimento di Crysencio Summerville alla Roma è tornato in bilico dopo l’inserimento dell’Al Hilal, deciso a strappare l’esterno olandese ai giallorossi con una proposta economica difficilmente eguagliabile. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club saudita ha deciso di accelerare per il classe 2001 del West Ham. La Roma aveva presentato la terza offerta al West Ham e attendeva una risposta da parte del club inglese. Nel frattempo, però, la società saudita allenata da Simone Inzaghi è entrata con forza nella corsa al giocatore, rimettendo tutto in discussione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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