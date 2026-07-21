L'Al-Hilal ha presentato un'offerta importante per il giocatore, complicando le trattative con la Roma. La società araba sembra intenzionata a portare il calciatore via, nonostante le trattative in corso. La situazione si sta evolvendo rapidamente, con possibilità di un trasferimento imminente. La Roma rischia di perdere il giocatore a pochi giorni dalla conclusione del mercato.

Ancora una volta i soldi arabi rischiano di averla vinta. Per la Roma si sta profilando un'altra beffa al fotofinish quando ormai tutto sembrava definito. Poco prima di avere il via libera dal West Ham per Summerville (con tanto di volo prenotato a Ciampino alle 21,40) ha fatto irruzione l’Al Hilal di Benzema. Gli arabi hanno messo sul piatto più di 10 milioni a stagione, decisamente più di quanto offriva la Roma al giocatore (che aveva già accettato). Mentre la proposta per il cartellino è stata di circa 70 milioni, quindi più alta di quella presentata dalla Roma (50 milioni). Così la proprietà inglese ha preso tempo alimentando i dubbi di D’Amico che attendeva solo l’ultima telefonata per far imbarcare Summerville verso la capitale con tanto di aereo che già si trovava a Rotterdam dalle 12 di stamattina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Aria di beffa per la Roma: l'Al-Hilal irrompe su Summerville con un'offerta shock

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