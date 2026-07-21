In due mesi, l’ambulatorio di telemedicina ha superato i 600 accessi. La ASL Salerno ha deciso di utilizzare questa piattaforma per un nuovo progetto sperimentale dedicato ai disturbi del sonno, integrando così la clinica virtuale del sonno.

L’Ambulatorio di Telemedicina supera i 600 accessi in due mesi e viene scelto dall’ASL Salerno per il nuovo progetto sperimentale dedicato ai disturbi del sonno.. A poco più di due mesi dalla sua attivazione, l’ Ambulatorio Virtuale di Telemedicina del Comune di Teggiano, ospitato presso il SAUT di Teggiano, si conferma una delle esperienze più significative della provincia di Salerno nell’ambito della sanità digitale. I risultati raggiunti testimoniano la validità del servizio: in poco più di sessanta giorni sono stati registrati circa 600 accessi, tra prenotazioni di visite specialistiche, cambi del medico di medicina generale, attivazioni del Fascicolo Sanitario Elettronico, rilascio della Carta Nazionale dei Servizi, assistenza durante le televisite e numerosi altri servizi dedicati ai cittadini. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Teggiano punta sulla sanità digitale: arriva la Clinica Virtuale del Sonno

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