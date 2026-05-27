Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano l' Asl di Salerno vince il premio Innovazione Digitale in Sanità 2026

Notizia in breve

L'Asl di Salerno ha vinto il premio “Innovazione Digitale in Sanità 2026”, promosso dall’Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano. La cerimonia si è svolta recentemente e l’ente ha ottenuto il riconoscimento per le sue iniziative nel settore digitale. La premiazione ha visto partecipare diverse realtà del settore sanitario. La vittoria conferma l’interesse verso le innovazioni tecnologiche applicate alla sanità pubblica.