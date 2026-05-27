Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano l' Asl di Salerno vince il premio Innovazione Digitale in Sanità 2026
L'Asl di Salerno ha vinto il premio “Innovazione Digitale in Sanità 2026”, promosso dall’Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano. La cerimonia si è svolta recentemente e l’ente ha ottenuto il riconoscimento per le sue iniziative nel settore digitale. La premiazione ha visto partecipare diverse realtà del settore sanitario. La vittoria conferma l’interesse verso le innovazioni tecnologiche applicate alla sanità pubblica.
Conquista il primo posto al premio “Innovazione Digitale in Sanità 2026”, promosso dall’Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano, l'Asl di Salerno. Il premio, costante avviata dall’Osservatorio Sanità Digitale nato nel 2007, punta a creare occasioni di conoscenza e condivisione dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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