Clusone punta sulla realtà virtuale | arrivano i visori cardboard per scoprire la città in 360 gradi

A Clusone arriva una nuova iniziativa dedicata alla promozione digitale: sono stati introdotti i visori cardboard per esplorare la città in 360 gradi. La misura si inserisce nel progetto di valorizzazione turistica attraverso strumenti innovativi. I visitatori potranno utilizzare i visori per scoprire le principali attrazioni e caratteristiche del centro storico. L'obiettivo è offrire un'esperienza immersiva senza l’uso di dispositivi complessi.

Clusone investe ancora sull’innovazione turistica e amplia il proprio progetto di promozione digitale con una nuova iniziativa dedicata alla realtà virtuale. Dopo l’introduzione della segnaletica turistica interattiva, il Comune ha presentato una linea di visori cardboard personalizzati pensati per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta della città attraverso un tour immersivo a 360 gradi. Il progetto è stato realizzato da Skylab Studios, agenzia attiva da oltre 25 anni nel settore della comunicazione e dell’innovazione digitale applicata alla valorizzazione territoriale. Inserita tra “I Borghi più belli d’Italia” e insignita della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, Clusone prosegue così il proprio percorso di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale con strumenti moderni, accessibili e inclusivi.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Si parla di: Molto più di un semplice tour: a Clusone le visite diventano immersive con i nuovi visori cardboard; Clusone lancia i nuovi visori virtuali cardboard: tour immersivo tra Orologio Fanzago e centro storico.