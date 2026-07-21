Il presidente della Liga ha criticato la gestione della FIFA sotto la guida di Gianni Infantino, affermando che è giunto il momento per un cambiamento. Dopo la conclusione del Mondiale, Tebas ha espresso soddisfazione per il successo della squadra nazionale spagnola, sottolineando il risultato come un risultato importante per il calcio del paese. Le sue dichiarazioni si concentrano sulla percezione di una gestione non soddisfacente dell’organizzazione mondiale del calcio.

Tebas celebra la Spagna campione e critica la gestione FIFA sotto la guida di Gianni Infantino: le parole del presidente della Liga. Javier Tebas è tornato a Madrid da New York con la soddisfazione di chi ha visto il calcio spagnolo confermarsi ai massimi livelli. In un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il presidente della Liga ha analizzato il successo della Spagna, fresca campione del mondo, ma ha anche attaccato duramente la FIFA e il presidente Gianni Infantino. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Il numero uno della Liga ha partecipato agli eventi organizzati tra Los Angeles, Dallas e New York insieme ai rappresentanti dei club spagnoli, invitati dalla federazione per celebrare il momento del fútbol español. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Tebas attacca la FIFA dopo il Mondiale: «Infantino ha fatto il suo tempo»

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