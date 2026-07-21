"La Fifa sistema le cose come vuole, per ciò che vuole, per i suoi interessi, non certo per il calcio. E quindi se hanno bisogno di 27 minuti di intervallo li fanno. Le pause di idratazione sono una menzogna. Noi in Liga le abbiamo, ma quando fa caldo davvero. Qui i campi di Dallas, Los Angeles, Atlanta avevano l'aria condizionata, in tribuna mi sono dovuto mettere il maglione. Era una menzogna, una pausa per la pubblicità. E poi c'è stato il caso Balogun"., Nel corso di una intervista alla Gazzetta dello Sport, il presidente della Liga spagnola Javier Tebas non ha usato mezzi termini per commentare le polemiche legate al Mondiale appena concluso. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Tebas attacca Infantino: "Dovrebbe andarsene, la Fifa danneggia il calcio"

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