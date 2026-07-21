Tebas attacca Infantino | Dovrebbe andarsene la Fifa danneggia il calcio
Il presidente della Liga ha criticato duramente il presidente della Fifa, accusandolo di gestire il calcio secondo i propri interessi. Ha affermato che la Fifa modifica le regole a suo piacimento, come l’aumento dei tempi di intervallo, senza considerare le esigenze del gioco. Ha inoltre suggerito che il leader della Fifa dovrebbe dimettersi, sottolineando che l’organizzazione danneggia il calcio.
"La Fifa sistema le cose come vuole, per ciò che vuole, per i suoi interessi, non certo per il calcio. E quindi se hanno bisogno di 27 minuti di intervallo li fanno. Le pause di idratazione sono una menzogna. Noi in Liga le abbiamo, ma quando fa caldo davvero. Qui i campi di Dallas, Los Angeles, Atlanta avevano l'aria condizionata, in tribuna mi sono dovuto mettere il maglione. Era una menzogna, una pausa per la pubblicità. E poi c'è stato il caso Balogun"., Nel corso di una intervista alla Gazzetta dello Sport, il presidente della Liga spagnola Javier Tebas non ha usato mezzi termini per commentare le polemiche legate al Mondiale appena concluso. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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