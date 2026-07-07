Durante i Mondiali è stato revocato un provvedimento di squalifica nei confronti di un calciatore, dopo che il presidente degli Stati Uniti ha telefonato al presidente della FIFA. La squalifica era stata precedentemente applicata e poi annullata. La FIFA, la UEFA e il Belgio hanno diffuso comunicati riguardo al ricorso presentato dal Belgio, che è stato respinto poco prima di una partita. Il presidente della Liga ha criticato pubblicamente il presidente della FIFA per questa vicenda.

Il caso Balogun continua a tenere banco ai Mondiali e non solo. L’espulsione, la squalifica poi revocata dopo telefonata di Trump ad Infantino, per stessa ammissione del presidente statunitense e la pioggia di comunicati tra Fifa, Uefa e lo stesso Belgio che ha presentato ricorso vedendoselo, però, respinto nelle ore antecedenti la gara. Tebas: “I congressi della Fifa sono grandi messinscene di unanimità”. Ha preso posizione anche Javier Tebas, presidente de LaLiga. Ecco il suo messaggio: “ Il perdono della sanzione al giocatore statunitense Balogun non è un aneddoto né un errore isolato. È, semplicemente, la punta dell’iceberg di un modello di governance che da molti anni sta deteriorando la credibilità della Fifa e del calcio in generale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caso Balogun, Tebas attacca Infantino: “Sta deteriorando la credibilità della Fifa”

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