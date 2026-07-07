Il caso Balogun rimane al centro dell’attenzione durante i Mondiali. La squalifica del calciatore, inizialmente confermata e poi revocata, è stata influenzata da una telefonata tra l’allora presidente degli Stati Uniti e il presidente della FIFA. La decisione di respingere il ricorso presentato dal Belgio è stata presa poco prima della gara. Nel frattempo, il presidente della Liga spagnola ha criticato pubblicamente i congressi della FIFA, definendoli come “grandi messinscene”.

Il caso Balogun continua a tenere banco ai Mondiali e non solo. L’espulsione, la squalifica poi revocata dopo telefonata di Trump ad Infantino, per stessa ammissione del presidente statunitense e la pioggia di comunicati tra Fifa, Uefa e lo stesso Belgio che ha presentato ricorso vedendoselo, però, respinto nelle ore antecedenti la gara. Tebas: “Sta deteriorando la credibilità del calcio”. Ha preso posizione anche Javier Tebas, presidente de LaLiga. Ecco il suo messaggio: “ Il perdono della sanzione al giocatore statunitense Balogun non è un aneddoto né un errore isolato. È, semplicemente, la punta dell’iceberg di un modello di governance che da molti anni sta deteriorando la credibilità della Fifa e del calcio in generale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caso Balogun, Tebas attacca Infantino: “I congressi Fifa sono grandi messinscene”

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