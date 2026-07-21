Un teatro naturale si trova nella campagna maremmana, chiamato ‘Teatro’ Cava di Roselle. La scena ospita la narrazione della vita di un santo molto venerato e di un cantautore polistrumentista. La rappresentazione include anche un giornalista e scrittore che racconta storie e fatti, mantenendo un approccio fedele ai dettagli e alle emozioni. La location è un ambiente all’aperto, inserito nel paesaggio naturale del territorio.

Un teatro naturale immerso nella campagna maremmana, la storia di un santo tra i più amati, un cantautore polistrumentista di raffinata maestria, un giornalista e scrittore che sa ripercorrere la storia e le storie attraverso i fatti, senza trascurare il sentimento e l’emozione. Sono questi gli elementi che compongono “ Francesco ”, lo spettacolo che M.Arte Aps e la cooperativa Uscita di Sicurezza portano, lunedì 3 agosto, alla Cava di Roselle. A 800 anni dalla morte di San Francesco, il santo patrono d’Italia, Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi salgono sul palco per offrire uno spettacolo di grande emozione, in un luogo dal fascino e dalla suggestione unici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Teatro’ Cava di Roselle. La storia di San Francesco

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