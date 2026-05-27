Scuola Mercantini | teatro e arte per gli 800 anni di San Francesco

? Domande chiave Come hanno trasformato i valori di Francesco in laboratori pratici?. Cosa presenteranno gli studenti al teatro La Fenice venerdì 29 maggio?. Chi interverrà sabato pomeriggio per parlare di Francesco nella Marca?. Perché questa mostra rimarrà aperta anche durante la domenica?.? In Breve Presentazioni teatrali al teatro La Fenice venerdì 29 maggio.. Mostra al Convento delle Grazie sabato 30 maggio e domenica 31 maggio.. Incontro con lo scrittore Diego Mecenero sabato 30 maggio alle ore 18:00.. Percorso didattico dell'Istituto Comprensivo Mario Giacomelli basato su laboratori artistici.. La scuola secondaria di primo grado Luigi Mercantini prepara un programma speciale per celebrare gli 800 anni dalla scomparsa di Francesco d’Assisi con una serie di eventi tra il 29 e il 31 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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