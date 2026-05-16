Cava iniziata la posa della nuova pavimentazione a Piazza San Francesco

Da salernotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella piazza principale di Cava de’ Tirreni sono iniziati i lavori per posare una nuova pavimentazione. Le operazioni sono in corso in questi giorni e riguardano l’intera area della piazza, che rappresenta uno dei punti di ritrovo della città. La sostituzione del rivestimento si inserisce nel progetto di riqualificazione urbana avviato recentemente. I lavori sono stati annunciati dalle autorità locali, che hanno comunicato l’inizio delle attività senza indicare una data di fine precisa.

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Sono iniziati in questi giorni i lavori di posa della nuova pavimentazione in Piazza San Francesco, a Cava de’ Tirreni. Per l’intervento, realizzato in accordo con la Soprintendenza, è stata scelta la pietra lavica Etnea con lavorazione “a puntillo” eseguita interamente a mano. Il cantiereSi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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