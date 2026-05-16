Cava iniziata la posa della nuova pavimentazione a Piazza San Francesco
Nella piazza principale di Cava de’ Tirreni sono iniziati i lavori per posare una nuova pavimentazione. Le operazioni sono in corso in questi giorni e riguardano l’intera area della piazza, che rappresenta uno dei punti di ritrovo della città. La sostituzione del rivestimento si inserisce nel progetto di riqualificazione urbana avviato recentemente. I lavori sono stati annunciati dalle autorità locali, che hanno comunicato l’inizio delle attività senza indicare una data di fine precisa.
Sono iniziati in questi giorni i lavori di posa della nuova pavimentazione in Piazza San Francesco, a Cava de’ Tirreni. Per l’intervento, realizzato in accordo con la Soprintendenza, è stata scelta la pietra lavica Etnea con lavorazione “a puntillo” eseguita interamente a mano. Il cantiereSi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Sullo stesso argomento
Piazza San Francesco: al via l'impermeabilizzazione del solaio della piazza di CavaIn corso la riqualificazione di Piazza San Francesco a Cava de' Tirreni, per l'impermeabilizzazione del solaio della piazza, al di sotto della quale...
Apre il cantiere a San Francesco: nuova pavimentazione e abbattimento di un pino pericolosoIl 9 marzo l'affidamento dei lavori da via Braccia di San Francesco a via San Bonaventura.