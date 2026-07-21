Taylor si ritira ' festeggia' la Roma | cosa successe nella finale di Budapest
L'arbitro inglese Anthony Taylor ha ufficialmente smesso di arbitrare, con una cerimonia a Budapest. La finale a cui ha partecipato si è svolta senza incidenti, e Taylor ha posato il fischietto dopo aver diretto partite ai mondiali in Usa, Messico e Canada. La squadra romana ha partecipato alla partita, che si è conclusa senza episodi controversi. Taylor ha lasciato il campo tra applausi e riconoscimenti.
L'arbitro inglese Anthony Taylor posa il fischietto dopo aver avuto la sua ultima passerella ai mondiali in Usa, Messico e Canada. Il direttore di gara ha annunciato di voler lasciare, a 47 anni, indicando tra le cause della scelta l'intensa pressione e la costante attenzione mediatica sugli ufficiali di gara, dopo aver diretto 831 partite in una carriera ventennale, di cui 432 in Premier League. L'ultima partita da lui diretta è stata Spagna-Portogallo, vinta 1-0 dai futuri campioni del mondo, ma in precedenza era stato chiamato dalla Fifa anche per i mondiali 2022 e dalla Uefa per gli Europei del 2020 - quando venne elogiato aver gestito bene i momenti drammatici del grave malore a Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia - e del 2024. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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