Taylor si ritira ' festeggia' la Roma | cosa successe nella finale di Budapest

Notizia in breve

L'arbitro inglese Anthony Taylor ha ufficialmente smesso di arbitrare, con una cerimonia a Budapest. La finale a cui ha partecipato si è svolta senza incidenti, e Taylor ha posato il fischietto dopo aver diretto partite ai mondiali in Usa, Messico e Canada. La squadra romana ha partecipato alla partita, che si è conclusa senza episodi controversi. Taylor ha lasciato il campo tra applausi e riconoscimenti.