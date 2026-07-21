Il triplice fischio, questa volta, è diverso dal solito. Anthony Taylor chiude ufficialmente la sua carriera da arbitro dopo 831 partite: "Arbitrare ai massimi livelli è stato un immenso privilegio, ma la pressione è intensa e l'attenzione costante. È giunto il momento di farmi da parte e guardare avanti verso il prossimo capitolo della mia carriera". A 47 anni Taylor ha detto basta dopo una carriera di grande livello, che l’ha visto dirigere una finale di Supercoppa Uefa nel 2020, la finale di Nations League nel 2021, la finale del Mondiale per Club 2022, la semifinale di Champions League del 2024 e, soprattutto, la finale di Europa League 2023, che i tifosi romanisti ancora non dimenticano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Taylor si ritira: addio all’arbitro della contestata finale di Europa League tra Roma e Siviglia

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