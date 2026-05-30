Dove si gioca PSG-Arsenal in finale di Champions lo stadio che ospitò Roma-Siviglia di Europa League

La finale di Champions tra PSG e Arsenal si terrà alla Puskas Arena di Budapest. Lo stadio ha già ospitato la finale di Europa League del 2023, quando vide la Roma affrontare il Siviglia.

PSG-Arsenal valida per la finale di Champions League si giocherà alla Puskas Arena di Budapest. Nel 2023 qui si giocò la finale di Europa League della Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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PSG vs Arsenal UCL Final Prediction

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