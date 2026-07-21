Anthony Taylor dice basta | addio all’arbitro della finale Roma-Siviglia Le polemiche di Mourinho e non solo | Pressioni intense

Da calcionews24.com 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Anthony Taylor si ritira dopo aver diretto oltre 800 partite, inclusa la finale di Europa League tra Roma e Siviglia. La decisione è stata comunicata in modo inaspettato dal fischietto inglese. Le sue scelte arrivano in un momento di polemiche, con allenatori e altre figure che hanno espresso critiche e riferito a pressioni intense durante le partite. Taylor lascia il calcio arbitrale senza ulteriori impegni ufficiali.

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Anthony Taylor si ritira dopo oltre 800 partite: decisione a sorpresa da parte del fischietto inglese che diresse la finale di Europa League tra Roma e Siviglia. Anthony Taylor dice addio al calcio arbitrato. Il direttore di gara inglese ha annunciato ufficialmente il proprio ritiro dopo oltre due decenni trascorsi sui campi e 831 partite dirette complessivamente. A 47 anni, l’arbitro britannico chiude una carriera lunga e ricca di appuntamenti prestigiosi, segnata anche da forti pressioni mediatiche. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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