Il Comune ha annunciato una riduzione della Tari del 4,7%, con un risparmio di circa due milioni di euro. È la prima diminuzione dal 2016, quando l’allora assessore all’Ambiente e vicesindaco aveva registrato l’ultimo calo. La diminuzione si applica alle tariffe per le utenze domestiche e commerciali. La variazione entrerà in vigore con la prossima tariffa annuale. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi specifici di questa decisione.

Perugia, 21 luglio 2026 – Era il 2016, con assessore all’Ambiente (e vicesindaco) Urbano Barelli: quella fu l’ultima volta che la Tari registrò un segno meno. Un calo medio della bolletta del dieci per cento che a distanza di dieci anni viene replicato dalla Giunta-Ferdinandi, anche se in misura minore. Almeno questo è quello che hanno annunciato ieri la sindaca Vittoria Ferdinandi, e gli assessori Alessandra Sartore e David Grhomann. La diminuzione media sarà del 4,7 per cento. Questo significa prima di tutto per le 83mila utenze familiari che c’è chi avrà uno “sconto” più alto e uno più basso. In media si viaggia tra il 2 e il 4% in meno rispetto all’anno scorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Tari ridotta del 4,7%”. L’annuncio del Comune, costi tagliati di due milioni

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