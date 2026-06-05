Caravaggio Tari a tariffa puntuale | nel 2026 tariffe in calo fino al 9,1% e costi del servizio in diminuzione

Effetto del primo anno a regime: riduzione della spesa complessiva, meno rifiuto indifferenziato e risultati in crescita sulla raccolta differenziata. Approvato il Pef 2026 e 2027 in consiglio comunale Caravaggio. Nel 2026 la Tari a tariffa puntuale registra un calo delle tariffe fino al 9,1% e una riduzione complessiva dei costi del servizio rispetto al 2025. Nel consiglio comunale di venerdì 15 maggio è stato approvato a maggioranza il Piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti per il 2026 e 2027. Il documento è passato con l’astensione dei tre consiglieri del Pd. Il Pef tiene conto anche del quadro legato alla gara “a doppio oggetto” che ha individuato A2A Ambiente come socio privato di G. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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