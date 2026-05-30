La tassa sui rifiuti subirà un incremento del 3 per cento, con un impatto maggiore sulle utenze non domestiche rispetto alle famiglie. La variazione si traduce in costi più alti per le aziende e i commercianti, mentre le utenze domestiche sono interessate in misura minore. La decisione riguarda le tariffe applicate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con un aumento che si riflette sulle bollette. Nessuna indicazione è stata fornita sui motivi di questa variazione.

Un aumento del 3% per la Tari, con una ripartizione che pesa soprattutto sulle utenze non domestiche rispetto alle famiglie. Il provvedimento è stato oggetto di un’ampia discussione in consiglio comunale dove è arrivata comunque l’approvazione, con il voto contrario dell’opposizione e l’astensione della consigliera di maggioranza Valentina Gastaldi, per la mancata introduzione di porta a porta integrale e tariffa puntuale. "Sembra che il servizio rifiuti viva fuori dal contesto economico – ha sottolineato l’assessore al bilancio, Marco Garza (nella foto), rispondendo alla minoranza – eppure i camion della raccolta vanno a gasolio, gli impianti di rifiuti consumano energia: la Tari ha una sua dinamica di costo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aumento Tari del 3 per cento: "Costi in salita"

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