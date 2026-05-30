Aumento Tari del 3 per cento | Costi in salita

Da ilgiorno.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La tassa sui rifiuti subirà un incremento del 3 per cento, con un impatto maggiore sulle utenze non domestiche rispetto alle famiglie. La variazione si traduce in costi più alti per le aziende e i commercianti, mentre le utenze domestiche sono interessate in misura minore. La decisione riguarda le tariffe applicate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con un aumento che si riflette sulle bollette. Nessuna indicazione è stata fornita sui motivi di questa variazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un aumento del 3% per la Tari, con una ripartizione che pesa soprattutto sulle utenze non domestiche rispetto alle famiglie. Il provvedimento è stato oggetto di un’ampia discussione in consiglio comunale dove è arrivata comunque l’approvazione, con il voto contrario dell’opposizione e l’astensione della consigliera di maggioranza Valentina Gastaldi, per la mancata introduzione di porta a porta integrale e tariffa puntuale. "Sembra che il servizio rifiuti viva fuori dal contesto economico – ha sottolineato l’assessore al bilancio, Marco Garza (nella foto), rispondendo alla minoranza – eppure i camion della raccolta vanno a gasolio, gli impianti di rifiuti consumano energia: la Tari ha una sua dinamica di costo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

aumento tari del 3 per cento costi in salita
© Ilgiorno.it - Aumento Tari del 3 per cento: "Costi in salita"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

If You Want 2026 to Be the Year You LEVEL UP YOUR LIFE, Watch This…

Video If You Want 2026 to Be the Year You LEVEL UP YOUR LIFE, Watch This…

Notizie e thread social correlati

Agrigento, bollette Tari in aumento: il paradosso tra differenziata e costiA Agrigento le bollette della tassa sui rifiuti sono aumentate, anche se la raccolta differenziata si attesta al 67%.

Sassari, nuovi costi per i rifiuti: Tari in aumento di 500.000 euroA Sassari, i costi relativi alla gestione dei rifiuti sono cresciuti di circa 500.

Temi più discussi: Consiglio comunale, focus sull’aumento della Tari; A Brescia si accende il confronto politico sull’aumento della Tari, destinata a crescere del 3% - Radio Bruno; Savona, in arrivo gli avvisi Tari: aumento medio del +4%; Pef e tariffe Tari, in commissione approvazione con polemica. Aumenti in vista.

Raccolta differenziata in aumento e Tari ridotta del 13% per le utenze non domestiche e del 7,5% per le domesticheRIETI - La Sala Consiliare del Comune di Rieti ha ospitato la conferenza stampa di presentazione dei dati riferiti a Tari e raccolta differenziata alla quale hanno partecipato e relazionato ... ilmessaggero.it

L’assessore contesta i ristoratori L’aumento Tari del 3%, non del 20 Stiamo studiando delle agevolazioniAll’indomani delle proteste dei ristoratori sancascianesi in merito all’importo della Tari – proteste espresse anche tramite l’associazione Ristoratori Toscana di Pasquale Naccari – prontamente arriva ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web