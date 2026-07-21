Un uomo di 66 anni a Taranto è stato arrestato durante un controllo nel centro cittadino. La polizia ha trovato droga nascosta nella portiera dell’auto e in un bagno.

Un arresto a Taranto, dove un uomo di 66 anni è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti durante un controllo nel centro cittadino. L’intervento è stato condotto nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga. Il controllo e l’arresto Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è nata da un servizio di controllo del territorio svolto nelle vie centrali di Taranto. I militari della Sezione Operativa della Compagnia hanno notato un uomo alla guida della propria auto che, alla vista della pattuglia, ha manifestato un comportamento sospetto, tentando di eludere il controllo con alcune manovre insolite. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Taranto, nasconde la droga nella portiera dell'auto e in bagno: 66enne nei guai

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