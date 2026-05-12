Carabinieri fermano auto ' sospetta' e trovano la droga | due giovani nei guai

Da casertanews.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un servizio di controllo a Castel Volturno, i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno fermato un’auto sospetta. Nel corso della perquisizione, sono state trovate sostanze stupefacenti e due giovani sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio. L’operazione si è conclusa con il sequestro della droga e l’identificazione dei giovani coinvolti.

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Due giovani denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ il bilancio di un servizio di controllo del territorio effettuato a Castel Volturno dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone.I militari notano i due a bordo di un’utilitaria mentre transitavano.🔗 Leggi su Casertanews.it

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