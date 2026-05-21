A spasso in auto con la droga | nei guai 2 persone

Da casertanews.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante controlli della polizia a Marcianise, due persone sono state denunciate per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Gli agenti hanno fermato un'auto con a bordo i due individui e, durante la perquisizione, hanno trovato delle sostanze sospette. La perquisizione ha portato al sequestro di droga, portando così all'identificazione dei due come responsabili di attività di spaccio. Le indagini proseguono per verificare eventuali altri coinvolgimenti.

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Maxi controlli della polizia volti al contrasto dello spaccio di sostanze supefacenti: a Marcianise, la volante ha deferito per detenzione ai fini di spaccio di sostanzestupefacenti due persone. Gli agenti hanno proceduto al controllo di un veicolo in via Fioravanti. A bordo della vettura c’erano. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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