A spasso in auto con la droga | nei guai 2 persone

Durante controlli della polizia a Marcianise, due persone sono state denunciate per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Gli agenti hanno fermato un'auto con a bordo i due individui e, durante la perquisizione, hanno trovato delle sostanze sospette. La perquisizione ha portato al sequestro di droga, portando così all'identificazione dei due come responsabili di attività di spaccio. Le indagini proseguono per verificare eventuali altri coinvolgimenti.

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