In Germania, sono state eliminate quattro cattedre di Teologia cattolica, mentre la nuova facoltà islamica rimane attiva. La decisione ha suscitato polemiche e discussioni nel paese. Nel frattempo, si osserva un'accelerazione nell'espansione dell’islam in Europa, attribuita a pratiche politiche e ideologiche che hanno confuso integrazione e sottomissione.

L’islam si sta facendo largo ad ampi passi in Europa, anche e soprattutto per colpa di un’impostazione politica e ideologica che per troppi anni ha confuso l’integrazione con la sottomissione. È un problema comune dell’Europa occidentale, che oggi sta presentando un conto salatissimo in termini di perdita dell’identità e della cultura. A questo contribuisce anche la staticità delle confessioni Cristiane tutte che, invece di difendere un territorio e i fedeli, favoriscono l’immigrazione di soggetti di altre religioni. L'ennesimo segnale di una ritirata identitaria arriva dagli atenei della Germania, dove la scure dei tagli di bilancio colpisce la memoria storica e la teologia cristiana, risparmiando accuratamente le strutture di matrice islamica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tagliate quattro cattedre di Teologia cattolica, ma è salva la nuova facoltà islamica: bufera in Germania

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Capitolazione culturale in Germania, aperta facoltà di teologia islamicaIn Germania è stata annunciata l'apertura di una facoltà di teologia islamica nelle università pubbliche, segnando un passo verso l'integrazione del...

Infranto un altro tabù: aperta in Europa la prima facoltà di teologia islamicaIn Europa è stata inaugurata la prima facoltà di teologia islamica, attiva in Germania.